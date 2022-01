Nederlandse gevangene van jeugdinstelling in Breda neergeschoten in Sint-Lenaarts

BrechtEen Nederlandse man, mogelijk een ontsnapte gevangene, is woensdagnamiddag neergeschoten op de Oostmallebaan in Sint-Lenaarts (Brecht). De man overleed ter plaatse. De baan is afgesloten tussen Heihoefke en Kraaienhorst. Het gaat volgens de Nederlandse krant BN De STem om een jongeman die ontsnapt is uit een jeugdinstelling in Breda waar ook een gijzeling zou plaatsgevonden hebben.

Het schietincident vond iets na 16 uur plaats. “Het ging om een gevangene uit Nederland, maar zijn precieze statuut is niet bekend”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. “De man was in Breda vertrokken en reed dan in de richting van ons land. De Nederlandse politie bracht meteen de Belgische collega’s op de hoogte. In Sint-Lenaarts is de wagen dan uiteindelijk gestopt en daar volgde een schietpartij. De man is daarbij overleden. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht.” De man die neergeschoten werd, zou zelf ook schoten gelost hebben.

De achtervolging zou gestart zijn in Breda waarna de bestuurder via Hoogstraten en Rijkevorsel uiteindelijk in Sint-Lenaarts terechtkwam.

Het gaat volgens de Nederlandse krant BN De Stem om een gedetineerde van Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda, bevestigt een woordvoerder van Dienst Justitiele Inrichtingen in Nederland aan de krant. Aan de schietpartij ging een gijzeling in de inrichting vooraf.

Getuige

Volgens een buurtbewoner speelde het schietincident zich rond 16 uur af. Een Nederlandse wagen werd klemgereden aan de verkeerslichten van de Oostmallebaan. Daar kwam het tot een schietpartij. “Het incident is op amper 50 meter van mijn woning gebeurd maar toch heb ik er niets van gehoord. Ik werd pas gealarmeerd toen ineens vier, vijf combi’s met zwaailichten op het kruispunt aankwamen. Dan ben ik vanop de eerste verdieping in huis gaan kijken wat er aan de hand was. Wat later kwamen ook brandweer en auto’s van federale politie toe. Ik zie nu één donkere wagen, waarrond alle onderzoek zich afspeelt. Dat is de wagen van de man die achtervolgd werd, zo lijkt mij. “