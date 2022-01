Nederlandse gevangene van jeugdinstelling in Breda neergeschoten in Sint-Lenaarts: slachtoffer was 21 jaar

BrechtEen Nederlandse man (21) is woensdagnamiddag neergeschoten op de Oostmalsebaan in Sint-Lenaarts (Brecht). De man overleed ter plaatse. Het ging om een twintiger die eerder op de dag in Breda ontsnapte uit een jeugdinstelling, twee personeelsleden gijzelde en hen dwong in een wagen te stappen. De gijzelaars werden in het centrum van Hoogstraten vrijgelaten. In Sint-Lenaarts stopte de man nadat hij merkte dat hij gevolgd werd door de politie. Het kwam tot een schietpartij waarbij de jongeman uiteindelijk werd neergeschoten door de politie. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor onopzettelijke doding naar het slachtoffer en voor de gijzeling.

Het schietincident vond iets na 16 uur plaats. “Het ging om een gevangene uit Nederland”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. “De man was in Breda vertrokken en reed dan in de richting van ons land. De Nederlandse politie bracht meteen de Belgische collega’s op de hoogte. Het waren de politie Noorderkempen en de politie Voorkempen die het verdachte voertuig konden lokaliseren via de ANPR-camera’s. In Sint-Lenaarts stopte de man zelf omdat hij merkte dat hij achtervolgd werd door de politie. Het kwam tot een vuurgevecht waarbij er zowel door het slachtoffer als door de politie is geschoten. De man overleed ter plaatse.” De man die neergeschoten werd, had eerst zelf de politie onder vuur genomen. Dat is duidelijk te zien op beelden gemaakt vanuit een aankomende wagen. De Mercedes waarop de verdachte ligt terwijl hij de schoten afvuurt, waren van een toevallige passant. Maar de bestuurder van die wagen kon zich tijdig uit de voeten maken. “Er is gelukkig niemand anders gewond geraakt en dat ondanks dat er veelvuldig geschoten is", aldus Aerts.

Gijzelaars vrijgelaten

Het gaat volgens de Nederlandse krant BN De Stem om een gedetineerde van Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda, bevestigt een woordvoerder van Dienst Justitiele Inrichtingen in Nederland aan de krant. In die instelling zitten jongeren tussen 14 en 21 jaar oud. Aan de schietpartij ging een gijzeling in de inrichting vooraf. “De jonge Nederlander gijzelde eerder op de dag twee medewerkers van de Brabantse inrichting onder bedreiging van een vuurwapen. Dat gebeurde op zijn werk, net buiten de muren van de instelling”, zegt Tom Wisseborn van Dienst Justitiele Inrichtingen. In Den Hey-Acker zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie of voor jeugddetentie. Ze zitten er een straf uit van maximaal twee jaar. “Het gaat om jongens die uiteindelijk terug moeten keren in de samenleving. Dat betekent ze wel eens naar buiten mogen, om in de buurt te werken.”

Wat er precies is gebeurd en hoe de Nederlander aan het pistool kwam, moet verder onderzoek uitwijzen. De vlucht startte dus in Breda waarna de bestuurder via Hoogstraten en Rijkevorsel uiteindelijk in Sint-Lenaarts terechtkwam. Tussendoor had de verdachte de gijzelaars wel vrijgelaten. Dat is gebeurd in de omgeving van de parking van Carrefour dicht bij de Vrijheid in Hoogstraten. Volgens een getuige verklaarden de twee slachtoffers dat ze gegijzeld waren en dat ze onderweg een pistool tegen het hoofd hadden gekregen. “Zij bleven ongedeerd, maar zijn wel enorm aangeslagen door dit ‘verschrikkelijke incident’, aldus de woordvoerder in Nederland.

Onderzoek

Het parket vorderde een onderzoeksrechter naar onopzettelijke doding naar het slachtoffer toe en anderzijds ook naar de gijzeling. “Die in Nederland begonnen, maar heeft zich ook op Belgisch grondgebied verdergezet want de gijzelaars zijn uiteindelijk vrijgelaten in Hoogstraten”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het parket in Antwerpen. “Ook het labo, een wapendeskundige en de wetsdokter zijn ter plaatse geweest. Het Comité P zal het onderzoek doen naar de betrokken agenten. De lokale politie en de FGP doen onder meer het onderzoek naar de gijzeling.”

Dit is wat we voorlopig al weten over het incident:

Getuigen

Buurtbewoner Rob hoorde ineens lawaai van sirenes. De Oostmalsebaan is een drukke doorgangsweg en Rob ging buiten kijken of er een ongeval was gebeurd. Rob: “Maar eenmaal buiten hoorde ik geroep en gebrul. Wat er gezegd werd, kon ik niet verstaan. Dan ineens vielen er schoten. Kort na elkaar. Zeven, acht schoten op enkele minuten tijd. Was er een filmopname? Aan zo’n dingen denk je dan in eerste instantie. Na een vijftal minuten werd het stil. Van overal kwamen er nog extra politiewagens en ambulances aangereden.”

Een andere buur Jef was net thuisgekomen en had de houtkachel aangestoken. Terwijl hij in zijn veranda zat, hoorde hij enkele ploffen. Jef: “Was dat het hout in de kachel dat zo knetterde? Nee, de ploffen kwamen van buiten. Ik liep achter het huis door en hoorde dan duidelijk de schoten. Hoeveel? Een tiental toch wel. Ik bleef staan want durfde niet verder gaan. Pas toen het schieten stopte, ben ik voorzichtig van achter de schuur gaan piepen. Dan zag ik die jongeman op het fietspad liggen vlak voor mijn boerderij. Er stonden verschillende politiemensen rond. Zij begonnen met de reanimatie die enkele minuten later werd overgenomen door een ploeg ambulanciers. Er werden baxters omhooggehouden, de ambulanciers deden wat ze konden maar moesten het na een kwartier toch opgeven. De jongeman was overleden.”

Volledig scherm In Sint-Lenaarts werd een jongeman neergeschoten die eerder op de dag ontsnapte uit een jeugdinstelling in Breda. © Photo News

