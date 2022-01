Nederlandse gevangene neergeschoten in Sint-Lenaarts

Het schietincident vond iets na 16 uur plaats. “Het ging om een gevangene uit Nederland, maar zijn precieze statuut is niet bekend”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. “De man was in Breda vertrokken en reed dan in de richting van ons land. De Nederlandse politie bracht meteen de Belgische collega’s op de hoogte. In Sint-Lenaarts is de wagen dan uiteindelijk gestopt en daar volgde een schietpartij. De man is daarbij overleden. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht.” De man die neergeschoten werd, zou zelf ook schoten gelost hebben.