Na illegale raveparty: niet de eerste keer dat er problemen opduiken op Groot Schietveld, wij blikken terug

Sinds vrijdagnacht was er een illegale raveparty aan de gang op het Groot Schietveld in Brecht en Wuustwezel. Ondertussen is het terrein weer helemaal ontruimd. Maar de rave was niet het eerste incident in het militair domein. Wij blikken terug.

Het Groot Schietveld is een actief militair domein in Brecht. Het domein is 1.700 hectare groot en daarmee een van de meest ongerepte bos- en heidegebieden van Vlaanderen. Enkel in park Het Marum zijn er nog bewegwijzerde wandelpaden waar je als recreant terecht kan. De rest van het gebied is niet toegankelijk voor het publiek. Vroeger kon je nog wel op de Gooreindbaan, de verbindingsweg tussen Overbroek en Gooreind, maar door verschillende incidenten is ook deze weg afgesloten.

Doordat het een actief militair domein is, voert Defensie hier nog regelmatig schietoefeningen uit. “Hier ligt niet-ontplofte oorlogsmunitie”, vertelt gouverneur van Antwerpen Cathy Berx. “dat maakte de raveparty niet alleen illegaal maar ook nog eens gevaarlijk.” De angst voor een brand is zeker niet onterecht, want velen kennen het Groot Schietveld nog van de hevige natuurbrand in 2021. Hier vind je een overzicht van de incidenten in domein Groot Schietveld.

2020: Toegangsweg afgesloten

Volledig scherm Het Uilenpad is plots afgesloten met prikkeldraad en roodwit lint. © Toon Verheijen

Het Bataljon Artillerie verdedigde in 2020 de beslissing om de toegangsweg van het Groot Schietveld af te sluiten omdat te veel wandelaars niet op het pad bleven en voor gevaarlijke toestanden zorgden tijdens de militaire oefeningen. Ze hebben zelfs een gezin onderschept op het mijnenveld. “En als er ook op het Klein Schietveld incidenten blijven voordoen, zullen we ook dat afsluiten”, klonk het toen.

2021: Bataljon Artillerie waarschuwt opnieuw: “Recreanten welkom op Klein Schietveld, maar hou je aan de regels”

Volledig scherm Klein Schietveld in Brecht. © Laenen

Het Bataljon Artillerie uit Brasschaat waarschuwde recreanten in maart 2021 opnieuw dat ze zich aan de toegangsregels moesten houden op het Klein Schietveld. In de zomer van 2020 werd het Groot Schietveld al eens helemaal afgesloten na herhaaldelijk overtredingen.

2021: Natuurbrand

Volledig scherm Natuurbrand op Groot Schietveld in 2021. © Gregory Van Gansen / Photo News

De grootste natuurbrand ooit in België legde in april liefst 570 hectare - of 800 voetbalvelden - aan bos en heide op het Groot Schietveld in de as. De rookwolk was volgens satellietbeelden van NASA kilometers hoog zichtbaar. De brand was ontstaan tijdens schietoefeningen van militairen.

Al langer dan 120 jaar oefenen de militairen op het Groot Schietveld, dat op de grens van de gemeentes Brasschaat, Brecht en Wuustwezel ligt. De schietoefeningen op het domein van ruim 1.500 hectare hebben eerder al wel tot brand(jes) geleid, maar op vrijdag 23 april 2021 liep het grondig mis. Rekruten schoten ‘s morgens ondanks code geel wellicht met brandbare fosforkogels. De militairen kregen de veroorzaakte brandhaard niet onder controle. De strakke wind, kurkdroog gras en een lage waterstand door frequentere en langere droogteperiodes van de afgelopen jaren hielpen allesbehalve.

Voor de opgeroepen brandweer was het moeilijk blussen vanwege het dichtbegroeid terrein. Ook was het risico op grote delen van het schietveld te groot omdat die vol munitie liggen. De ravage was enorm: een derde van het waardevolle natuurgebied vol bos, vennen en natte en droge heide werd vernietigd.

2022: Defensie sluit Groot Schietveld af met omheining

Volledig scherm Het Bataljon Artillerie is samen met het Agentschap Natuur en Bos bezig met herstellingswerken op het Groot Schietveld. Maar tegelijkertijd neemt het ook maatregelen tegen indringers die de laatste maanden weer opduiken. Volgens Defensie is dat gevaarlijk want er ligt heel wat onontplofte munitie. © Bataljon Artillerie

Het Bataljon Artillerie heeft in februari 2022 beslist dat er extra maatregelen komen om ‘indringers’ te weren van het Groot Schietveld. Er werden opnieuw heel wat mensen aangetroffen die de verboden gebieden betreden. Enkelen hadden zelfs wapens bij zich. “Geniet van de omliggende natuurgebieden, maar blijf alsjeblieft weg van het Groot Schietveld”, klonk het. Rond het gebied zou de komende jaren een omheining komen. De voorbereidende werken waren in 2022 al gestart.

2022: Defensie belt politie bij overtreders

Volledig scherm Heel wat mensen negeren de verbodsborden aan het Groot Schietveld. © Toon Verheijen/RV

Overtreders die het toegangsverbod aan hun laars lappen en doodleuk het Groot Schietveld betreden; Defensie is ze méér dan beu. Sinds augustus 2022 wordt de politie erbij gehaald wanneer iemand betrapt wordt op het negeren van verbodsborden, afsluitingen en rode vlaggen. “We hebben er al zo vaak voor gewaarschuwd, maar er lijkt geen verbetering in te zitten”, zei bevelhebber Erik Verstraelen.

2023: Vandalisme aan omheining

Volledig scherm Er werd een groot gat aangetroffen in de omheining langs het Groot Schietveld. © Lokaal bestuur Wuustwezel

Het lokaal bestuur van Wuustwezel en het Bataljon Artillerie deed in mei opnieuw een oproep om de veiligheidsmaatregelen te respecteren. In het weekend van 29 en 30 april werd bewust aangebrachte schade opgemerkt aan de geplaatste omheining.

