Na Bloemen Babette is daar Deco Babette: “In nieuwe winkel komt decoratie meer tot haar recht”

BrechtZes jaar geleden heeft Babette Stoop (52) haar eigen winkel ‘Bloemen Babette’ opgestart in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht). Haar aanbod gaat ze vanaf komend weekend fors uitbreiden, want de vrouw uit Antwerpen opent in de winkel ernaast ‘Deco Babette’, samen met haar partner Philippe Van Dyck (52). Daar kan je terecht voor decoratie, droogbloemen, cadeautjes en ook workshops bloemschikken.

Al lange tijd is de uit Nederland afkomstige Babette gepassioneerd door bloemen. Een twintigtal jaar geleden verkocht ze samen met haar nichtje Hollandse bloemen vanuit een kiosk vlak bij de Nationale Bank in Antwerpen langs de Frankrijklei. Aan dat verhaal kwam een einde toen Babettes nicht door ziekte terug naar Nederland keerde. Nadien is Babette zich beginnen bijscholen in bloemen, waarna ze aan de slag ging bij verschillende bloemisten.

Boost door corona

In oktober 2016 was ze klaar voor haar eigen avontuur. Ze opende ‘Bloemen Babette’ langs de Handelslei in Sint-Job-in-‘t-Goor, vlakbij de brug over het kanaal Schoten-Turnhout-Dessel. Dankzij de vele passage wist ze al snel een vast cliënteel op te bouwen. “We voorzien ook heel wat horecazaken in Antwerpen van verse bloemen”, vertelt Babette. “Tijdens de coronacrisis hebben we een webshop opgericht. Dan zijn we ook aan huis beginnen leveren. Zo heeft onze winkel echt een boost gekregen”, zegt ze. Een jaar geleden beleefde Bloemen Babette in september ook een hoogtepunt, want de bloemenwinkel mocht een boeket samenstellen voor koningin Mathilde, die de ruiker kreeg tijdens haar bezoek aan het vernieuwde MoMu in Antwerpen.

Bij ‘Bloemen Babette’ kon je ook wel wat decoratie vinden. Daar wilde Babette nog wat meer aandacht aan schenken. “We zouden in een grotere winkel alles kunnen combineren. Al wilden we niet weg van onze goede locatie. Afgelopen zomer vernamen we dan dat de winkel voor hoorapparaten naast ons wegging. We hebben niet getwijfeld. En dit weekend is het zover, want dan houden we een feestelijke opening van ‘Deco Babette’.”

Van klassiek tot knotsgek

De roze neonverlichting ‘Bloemen Babette’ en ‘Deco Babette’ zet nog meer in de verf dat de winkels geaffilieerd zijn. Terwijl Babette in haar bloemenwinkel blijft staan, zal Claudia Van Reeth (56) uit Antwerpen de decoratiewinkel bemannen. In die laatste zaak vind je naast klassiekers zoals geurkaarsen ook knotsgekke items waaronder een discolichtje voor op je gsm of deurstoppers in de vorm van kabouters. “We hebben de laatste weken heel wat beurzen bezocht. Leuke, gekke en speciale artikelen in verschillende prijsklassen hebben we uitgepikt”, vertelt Babette. “De decoratie komt hier meer tot haar recht dan in Bloemen Babette. Dat geldt trouwens ook voor de droogbloemen, die hier bij Deco Babette hun vast plaatsje krijgen. Voor toffe cadeautjes ben je ook aan het juiste adres.”

Deco Babette, Handelslei 11, Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht). Openingsweekend met hapje en drankje op 5 november (10-18u) & 6 november (10-16u). Reguliere openingsuren: woensdag-zaterdag van 10 tot en met 18 uur, zondag tussen 10 en 16 uur. Meer informatie: www.bloemenbabette.be.

Volledig scherm Deco Babette © Tessa Kraan

Volledig scherm Deco Babette © Tessa Kraan

Volledig scherm Deco Babette © Tessa Kraan

Volledig scherm Deco Babette © Tessa Kraan

