MerelFest moet domein De Merel in de kijker zetten

REPORTAGE. Nog één keer de beentjes losgooien voor iconische baandan­cing De Toverfluit sluit: “Een stuk van ons leven verdwijnt na vandaag”

Stampvol zat De Toverfluit in Halle-Zoersel op pinkstermaandag, waar de vaste klanten nog een allerlaatste keer een dansje placeerden. Ria Smidts (62) en Eddy Van den Reeck (72), uitbaters van de bekende baandancing en later ook nog brasserie, houden het voor bekeken. De teleurstelling bij de habitués is stevig. “Ik heb hier mijn 25 jaar oudere vrouw leren kennen. Wij zijn speciaal uit Spanje overgevlogen voor het afscheid”, vertelt Kurt Verhoeven (47). “Wij zijn de laatste der titanen”, stelt uitbater Eddy, die een vermoeden heeft wat er met de enorme chalet zal gebeuren.