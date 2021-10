Meisje van 1 jaar overlijdt in bijzijn van ouders na ongeval op oprit van kinderdagverblijf: parket spreekt van een ‘spijtig ongeval’

Het ongeluk gebeurde om 16.30 uur op de oprit van een kinderdagverblijf Klim-op. Het slachtoffer was een kind dat in het kinderdagverblijf verbleef en werd daar door de ouders opgehaald. Toen de moeder samen met het kindje de oprit op liep, kwam er een andere ouder met een auto het terrein opgereden, waarna het tragische ongeluk plaatsvond. Het gebeurde dus vlak voor de ogen van de moeder.

Er is geen relatie tussen het slachtoffer en de bestuurder die het ongeval veroorzaakte. “De precieze omstandigheden zijn onduidelijk en zullen uit de verschillende verhoren moeten blijken", zegt An Denis van de politiezone Voorkempen. “Het slachtoffer is nadat het ter plaatse de eerste zorgen kreeg toegediend overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen (UZA). Het is daar later op de avond overleden.”