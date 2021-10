Meisje van 1 jaar kritiek na aanrijding op oprit van kinderdagverblijf

ANTWERPEN Open bedrijven­dag, bierfesti­val en uiteraard óveral clubben: 5x uit dit weekend in en rond Antwerpen

1 oktober Nog geen plannen op zaterdag 2 en zondag 3 oktober? We helpen je graag verder met vijf leuke tips uit Antwerpen en omstreken. Want wie wil er nu thuis blijven zitten in het weekend nu we weer massaal mogen buitenkomen? Én de nachtclubs na anderhalf jaar eindelijk terug open mogen?