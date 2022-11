Meer dan halfuur file op E19 richting Antwerpen door ongeval ter hoogte van Sint-Job-in-'t-Goor: twee rijstroken versperd

Sint-Job-in-'t-Goor Basis­school De Brug supportert voor Rode Duivels (groten­deels) mét regenboog­arm­band: “Wij staan voor diversi­teit, maar respecte­ren elke mening”

De leerlingen en leerkrachten van GO! Invento Basisschool De Brug in Sint-Job-in’t-Goor (Brecht) staan als één team achter de Rode Duivels. Maar als school in het gemeenschapsonderwijs willen ze ook een statement maken en dragen ze bijna allemaal een armband in de regenboogkleuren. “Enkele leerlingen willen het niet, maar hebben dat heel respectvol aangegeven waarom niet en dat respecteren we ook.”

23 november