Mama vertelt aangrijpend verhaal van haar ongeneeslijk dochtertje op Facebookpagina: “Haar gelukkig maken is nog ons enige doel voor haar”

In april 2017 kregen Sarah Van den Wyngaert (34) en Bart De Keyser (43) een gezond dochtertje, dat ze Aline noemden. De eerste maanden verliepen vlekkeloos. “Al snel sprak ze haar eerste woordjes. Ze was altijd vrolijk, speels en rustig. Een echt lachebekje”, vertelt mama Sarah. Lopen deed ze wat houterig en ook klimmen was niet haar grootste specialiteit. “Niet ieder kind kan op elk gebied even vlot zijn”, dachten haar ouders.

Toen ze bijna drie jaar oud was, viel Aline plots voorover op haar gezicht in het gras. “Haar lichaam verslapte, begon hevig te schokken en haar ogen draaiden weg”, zegt Sarah. “Ik wist niet wat er gebeurde. Meteen belde ik de ambulance en een buurvrouw die verpleegster is. Eigenlijk dacht ik dat Aline een hartaanval had of een te harde klap op het hoofd had gekregen.”