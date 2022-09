Ludwig Anthonissen blijft voorzitter van Open Vld

Brecht/Malle/Zoersel/Schilde Politie Voorkempen oogst lof met drugspre­ven­tie­pro­ject in middelbare scholen: “Dit is een voorbeeld voor veel politiezo­nes”

De Lokale Politie Voorkempen organiseert al 25 jaar lang drugspreventielessen in de lagere scholen voor leerlingen van het zesde leerjaar, maar het project wordt nu fors uitgebreid. Omdat de lessen enorm geapprecieerd werden door leerlingen en scholen, zullen inspecteurs van de politiezone ook naar de middelbare scholen trekken in de vier gemeenten van de politiezone (Brecht, Malle, Zoersel en Schilde). Het parket van Antwerpen hoopt dat het project ook in andere zones zijn ingang kan vinden.

