Lokaal bestuur Brecht schrijft scherp advies rond stikstofakkoord: “Vlaamse regering, luister alsjeblieft naar onze boeren”

Alle Vlaamse gemeenten moesten voor augustus een advies schrijven gericht aan de Vlaamse regering in verband met het stikstofakkoord. In elke gemeenten werden tientallen tot honderden bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Dat was ook zo in Brecht waar er 240 werden ingediend. Het college van burgemeester en schepenen is duidelijk. “Wij identificeren ons nog altijd als een gemeente met een landelijk karakter", zegt schepen Frans Van Looveren namens het college. “We hebben veel open landschappen die voor een groot deel worden ingevuld door landbouwteelten en waarbij de landbouwbedrijven kenmerkende constructies zijn in dat open gebied. De economische activiteit van de landbouwer en de keten rond het bedrijf zijn een niet te onderschatten bron van tewerkstelling voor onze streek. Wij hechten enorm veel belang aan veilig en kwaliteitsvol voedsel ‘van bij ons’. Het is belangrijk dat Vlaanderen niet nog meer voedselafhankelijk wordt van anderen.”

Flankerende maatregelen

Daarom schreef het college een advies aan de Vlaamse regering met enkele duidelijke eisen. “Natuurlijk is een stikstofproblematiek, maar we verwachten een gepast engagement van élke sector en niet alleen de landbouw”, zegt Van Looveren. “Het stikstofakkoord is één zaak, maar we begrijpen niet dat er geen socio-economische studie op tafel ligt die de impact aantoont. Er is flankering voorzien voor de bedrijven die moeten stoppen of kleurcode ‘donker oranje’ krijgen. ‘Oranje’ bedrijven die niet meer meekunnen door de impact van dit akkoord moeten ook kunnen rekenen op flankering wanneer ze stoppen.” De gemeente Brecht stelt zich ook ook vragen bij wat er gebeurt met de ruimte die vrijkomt wanneer bedrijven de handdoek in de ring gooien. “Wij willen niet dat er dan een herbestemming komt van die gronden, want dan zal dat weer opnieuw impact hebben op de sector. Wij vragen ook met aandrang om technologische innovatie in de sector ondersteunt wordt.”