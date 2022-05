Leerlingen De Schakel maken klaskrantje voor het goede doel

Brecht Gemeente vraagt omgevings­ver­gun­ning aan voor nieuw administra­tief centrum

De gemeente Brecht is klaar om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het nieuwe administratieve centrum. Het gaat om de eerste stap in het masterplan dat opgemaakt is voor het Gemeentepark. De bedoeling is dat de ‘Parkcampus’ in de toekomst heel wat sociale en culturele functies verzamelt met naast het administratieve centrum ook de bibliotheek, de muziekacademie, het Kempuseum en de buitenschoolse kinderopvang. De bedoeling is ook dat een gloednieuwe polyvalente zaal er een plaats krijgt of alleszins toch in de onmiddellijke omgeving.

