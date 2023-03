Kwartier file op E19 richting Nederland door ongeval in Sint-Job-in-'t-Goor

Gemeente maakt werk van ‘laadpalen­plan’: “Mogelijk tien extra locaties in 2023"

Het lokaal energie- en klimaatpakt waartoe 293 Vlaamse gemeenten zich geëngageerd hebben, voorziet dat er in de Vlaamse gemeenten tegen 2030 per honderd inwoners 1,5 laadpunten moeten zijn. Voor Rijkevorsel betekent dat 187 oplaadpunten. Op dit moment zijn er tien plaatsen met meerdere oplaadpunten. Nog veel werk aan de winkel dus, maar de gemeente is bezig met een oplaadplan op te stellen.