KIJK (omhoog). Daar zijn de eerste Zeeuwse mosselen: “Anno 2023 lever je die niet meer met paard en kar, hé”

Het seizoen van de Zeeuwse bodemmosselen is begonnen en dat mocht voor groothandel De Vistafel/Alfa Fish uit Sint-Lenaarts best even op een originele manier in de verf gezet worden. En dus leverden broers Christophe en Steven Timmermans de eerste jutezakken samen met kweker Alex van Houte per... helikopter. “Die kwaliteit! Kijk nu toch eens!”

De Vlaming en zijn/haar mosselen: een match die altijd was en altijd zal zijn. En dus zijn worden het drukke dagen voor groothandel Alfa Fish, en de bijhorende winkel De Vistafel. Maar daar kijken broers Steven en Christophe ook steevast naar uit. “We hebben stiekem zelf al een potje geproefd en moeten eerlijk zijn: ze zijn groot en zitten vol smaak. In vergelijking met vorig jaar is het echt dag en nacht verschil.”

Minder stormgevoelig

De mosselen komen van bij kweker Aquamossel Triton in Yerseke — de grootste speler in de sector. “We hebben alles samen zo’n duizend hectare mosselbanken in Nederland, maar ook in Duitsland en zelfs Ierland”, aldus Alex van Houte. “De Zeeuwse mosselen die we hier geleverd hebben, komen uit Duitsland — nabij het eiland Sylt. Dat zijn nog altijd echte Zeeuwse mosselen, hoor. De kwekers zijn Zeeuwen én ze worden in Nederland verwaterd. Dat die mosselen als eerste ‘rijp’ zijn, komt doordat ze daar iets meer beschut liggen en minder stormgevoelig zijn. Want net als een gewone boer zijn ook wij sterk afhankelijk van het weer. Het zou niet de eerste keer zijn dat hele mosselbanken weggespoeld worden door een storm en dan ben je ze ook echt allemaal kwijt.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Toon Verheijen

Vijf categorieën

Je hebt vijf categorieën van mosselen: extra, super, imperial, jumbo en goudmerk. Vooral die laatste twee zijn bestemd voor de Belgische markt. “Je moet rekenen dat in héél Yerseke jaarlijks zo’n 55 miljoen kilogram mosselen worden verhandeld”, zegt Alex van Houte. “Amper 10 procent daarvan is voor de Nederlandse markt. Je mag gerust rekenen dat 75 tot 80 procent naar België vertrekt.” Steven en Christophe beamen dat. Jaarlijkse verkopen zij tot 500.000 kilogram mosselen. Op topdagen gaat het soms om 10.000 kilogram. Uiteraard niet alleen aan particulieren, maar ook aan flink wat horecazaken. “In Vlaanderen is het ook de gewoonte om een portie mosselen als een volwaardige maaltijd te zien. Geen klein mosselpannetje of als een voorgerecht, maar een pot van minstens 1,2 kilogram. Daar doen we het voor (lachen).”

Volledig scherm Na een helikoptervlucht worden de mosselen in de toonbank gelegd. © Toon Verheijen

32 procent

En dan liefst de jumbo of de goudmerkmosselen natuurlijk. “Goudmerkmosselen hebben drie tot zelfs vier jaar in de mosselbank gelegen”, vertelt Alex van Houte. “Voor jumbomosselen is dat twee tot drie jaar. Maar ik moet eerlijk zijn: in de zestien jaar dat ik nu verkoper ben, heb ik ze nog nooit van dergelijke kwaliteit gezien. Je moet rekenen dat je op een kilo mosselen nu zo’n 32 procent visvlees hebt. Dat is écht uitzonderlijk veel en al zeker bij de start van het seizoen. Andere seizoenen mag je überhaupt al hopen dat je ooit aan die 32 procent komt.”

Fabeltjes en weetjes

Tijd voor enkele fabeltjes uit de wereld te helpen. Zoals: mosselen zijn alleen goed in maanden met een ‘r’. “Klopt niet”, lacht Alex van Houte. “Dat dateert eigenlijk nog uit de periode dat mosselen nog met paard en kar werden getransporteerd. Dat kan natuurlijk niet in de zomer, want dan was het veel te warm.”

Een mossel met pokken is een goed teken. Het betekent dat het een heel vleesrijke mossel is Alex van Houte

Volgend fabeltje: een open mossel uit de verpakking is per definitie slecht. “Klopt ook niet. Je mag niet vergeten dat een mossel nog altijd een levend wezen is en pas dood gaat in de kookpot. Als een open mossel hebt, tik je er best even mee op het aanrecht. Als de mossel zich sluit, is die nog goed. Blijft hij toch open staan, dan kan je hem best wegdoen.”

Kunnen pokken op mosselen kwaad? “Eigenlijk niet, maar we hebben onze klanten gewoon ‘verwend’ door te investeren in machines die ze heel grondig kuisen. Maar eigenlijk is een mossel met pokken zelfs een goed teken, want dan betekent dat het een heel vleesrijke mossel is.”

Hoe lang duurt een mosselseizoen? “Het seizoen begint meestal eind juni of begin juli en duurt tot maart. Daarna start het melkperiode en planten ze zich voort en moet je ze gerust laten. Dan zijn het vooral de hangmosselen uit Denemarken die op de markt komen.”

Lees ook:

Volledig scherm Alfa Fish in Sint-Lenaarts. © Toon Verheijen

Volledig scherm Christophe, Steven en Alex met de jutezakken vol mosselen. © Toon Verheijen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.