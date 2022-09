Kelly (37) en Yves (38) kruipen weekend lang als Pikachu achter de frietketel van hun frituur La Palma: “We wilden eens lekker onnozel doen, zo zijn we”

Sint-LenaartsOnder het motto ‘laat ons eens een beetje gek doen’, kruipen Kelly Anthonissen (37) en haar partner Yves Van Cleve (38) van frituur La Palma in Sint-Lenaarts dit jaar in de huid van Pikachu, de bekendste Pokémon. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar, want aan de overkant in ’t Centrum vindt een Pokémonbeurs plaats. “Wie het codewoord zegt, krijgt zelfs een gratis curryworst”, lachen Yves en Kelly. Het koppel nam begin juli de frituur La Palma over.

Kelly werkte altijd in de HR-sector en Yves was/is een zelfstandig IT-specialist. Yves had jaren geleden al wel eens een frituur in Mechelen en Kelly droomde al langer van een eigen broodjeszaak. Toen Yves in een ietwat moeilijke periode belandde, beslisten ze samen om een eigen zaak te starten en dat werd frituur La Palma in Sint-Lenaarts die over te nemen stond. Sinds begin juli zijn ze daar de uitbaters en dat doen ze met hart en ziel. En omdat ze beide een beetje out-of-the-box denken, starten ze het najaar meteen met een knotsgek weekend. “Hier aan de overkant in ’t Centrum is een Pokémonbeurs en dat bracht ons wel op een idee”, lachen Kelly en Yves. “We gaan héél het weekend als Pikachu verkleed in onze frituur staan. Het kostuum hebben we nog kunnen vinden bij de Jokershop in Rijkevorsel.”

Volledig scherm Kelly en Yves van frituur La Palma in Sint-Lenaarts doen eens een weekend lekker zot. Ze lieten zelfs speciale Pokémonkaarten ontwerpen. © Toon Verheijen

Pokémonkaarten

Maar dat is niet alles. Het koppel liet ook 200 gepersonaliseerde Pokémonkaarten maken met hun logo erop. De eerste klanten zaterdag en zondag krijgen zo’n kaart mee. Wie het codewoord ‘Pokémon’ zegt als hij binnenkomt, krijgt zelfs een gratis curryworst. Geestig toch (lachen). Trouwens, we staan dit weekend niet alleen in ons pak. Mijn oudste dochter heeft er ook eentje en zal er ook mee rondlopen in de frituur”, lacht Kelly. “Ach we doen eens graag zot.”

Nog acties

En het koppel heeft nog plannen. Ondanks de energiecrisis, willen ze de toekomst met een lach tegemoet zien. “We hebben nog genoeg plannen om de klanten op een aangename manier te verrassen”, vertelt Kelly “Met moederdag hebben we ook pralines uitgedeeld. Rond Halloween plannen we ook nog wel iets speciaals. We hebben ook iedere maand een snack van de maand. Daarvoor krijgen we korting bij de leverancier en die korting geven we ook meteen door aan de klanten want die snack zal dan in prijs verlagen. En die energieprijzen? We wisten waaraan we zouden beginnen in juli en we zullen het ermee moeten doen. Laat ons positief blijven. Zeker met zo’n weekend in een Pokémonkostuum doet het deugd om eens te lachen, de klanten vinden dat ook (grijns).”

Eigen makelij

Frituur La Palma was een begrip in Sint-Lenaarts en Kelly en Yves hopen ook dat het zo kan blijven. “We behouden wat er was, maar we proberen zelf ook nieuwe dingen uit”, vertelt Kelly. “We maken zelf onze spaghettisaus, het stoofvlees, de tartaar, de looksaus. Ook onze hamburgers maken we volledig zelf. We vragen ook altijd feedback aan onze klanten. Zo suggereerde iemand om ook spek te voorzien bij de burger, dus wie dat wil: vragen maar!”

