Kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Brecht vanochtend

“Vlaamse overheid en organisa­ties spenderen al dertig jaar veel geld in de aankoop van natuur, maar op een volledig foute manier”

Het mestactieplan, het stikstofakkoord en de afbakening van de nationale parken. Er komt heel wat op de boeren af en velen zijn daar ongerust over. Meer dan tweehonderd boeren kwamen luisteren naar Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Jurgen Tack van belangenorganisatie European Landowners Organisation. Tack was heel duidelijk. “Politici die zeggen dat de uitbreiding van de natuurparken géén landbouwgrond of private grond zal kosten: dat is oneerlijk.”