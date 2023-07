Illegale raveparty op het Groot Schietveld: relatief weinig afval en er zullen zeker pv’s opgesteld worden

De illegale raveparty op het Groot Schietveld begon vrijdagnacht rond 1 uur, maar omdat de hulpdiensten snel schakelden en zowat alle toegangswegen werden afgezet bleef het aantal ravers uiteindelijk beperkt tot een kleine 200 aanwezigen. Een tiental uren na de start was het feestje alweer afgelopen. “Ik blijf het herhalen: er was een buitengewoon goede samenwerking tussen politie, Defensie, de Civiele Bescherming, de noodplanningcoördinatoren, de communicatiediensten en de burgemeesters”, zegt Cathy Berx. Ondertussen is de provinciale fase van het rampenplan afgeblazen. “Het is een rustige nacht geweest. Zowel de politie als Defensie hebben nog veel gepatrouilleerd. Niet alleen in Brecht/Brasschaat/Wuustwezel, maar ook op andere plaatsen in de provincie die mogelijk in aanmerking kwamen voor een rave.”

Geen straffeloosheid

Omzendbrief

Berx verwijst tenslotte ook nog naar een omzendbrief van 2002 die werd opgesteld omdat er toen vooral in het noorden van Frankrijk raveparty’s waren maar ook al enkele in ons land. “Dit bewijst voldoende dat het belangrijk is om een beleid te ontwikkelen waarbij er voorafgaand moet worden gewerkt en niet op het moment waarop het evenement plaatsvindt. Vandaar het belang van het op voorhand opzoeken van de plaatsen en van de periodes waarin dergelijke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd. De lokale politiemensen zijn de aangewezen personen om in eerste instantie tussen te komen, voornamelijk om inlichtingen te verzamelen omtrent de organisatoren of de verantwoordelijken en om de eerste vaststellingen uit te voeren. Idealiter dienen de politiediensten snel tussen te komen, dit wil zeggen op het moment waarop de organisator zijn materieel begint op te stellen”, klonk het toen. “Inmiddels zijn we 21 jaar verder”, zegt Berx. “Ze is dus wel toe aan een update. Allicht tijd om daar werk van te maken. Op de volgende Veiligheidscel Antwerpen zullen we dit zeker bespreken, mede op basis van de evaluatie van de rave party in Sint-Truiden en die op het Groot Schietveld.