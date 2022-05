I Love Sint-Job breekt opnieuw record: voor eerste keer uitverkocht voor de start van de tentfuif

I Love Sint-Job startte in 2011 in de chirolokalen van Sint-Job. Een jaar later verhuisde het feest naar het plein voor het Kristus Koninginstituut en werd het een echte tentfuif. De fuif won alleen maar aan populariteit en moest in 2018 zelfs uitwijken naar het Max Wildiersplein. “Dit jaar zijn zelfs alle tickets al op voorhand uitverkocht, het is de eerste keer dat dit gebeurt”, zegt Jef Hermans. “Zo’n 3500 jongeren zullen komen feesten, dat is ongeveer hetzelfde aantal als in 2020, de laatste keer dat het feest kon doorgaan. Dat we drie weken voor het feest al uitverkocht waren, is echt ongelofelijk. Ik denk dat jongeren hun schade dubbel en dik willen inhalen, waar kan dat beter dan op onze tentfuif? We krijgen erg veel vragen van jongeren die toch nog willen komen, iedereen wil er gewoon bij zijn. Maar veiligheid is voor ons altijd heel belangrijk geweest. We gaan dus niet over onze capaciteit van 3500. Zo blijft het feest ook echt leuk voor iedereen.”

Instagram

De kracht van I Love Sint-Job is onder meer te vinden in de sociale media. “Dat is zeker een verklaring waarom ons feest nu zo populair geworden is. Maar reclame is altijd aanpassen. Enkele jaren geleden was Facebook nog het ideale medium. Er werd ook met snapchat en Twitter geëxperimenteerd. Deze editie zien we duidelijk dat Instagram het belangrijkste kanaal geworden is om jongeren te bereiken. Onze posts halen tot 1000 likes. Dat hadden we in het verleden nooit met Facebook. Ik zou zeggen: volg ons dus @ilovesintjob_”, lacht Jef

Corona

Dolblij zijn zijn ze bij de chiro dat het feestje van het jaar weer kan doorgaan, al was dat niet evident. “Wij hebben ons in bochten moeten wringen door corona. Vorig jaar kon het feest niet doorgaan. Dat was ook meteen een serieuze hap in het budget van onze Chiro. Geld dat we nodig hebben om op kamp te gaan. Ook dit jaar was corona nog niet weg, normaal zou ons feestweekend 18 februari hebben plaatsgevonden. We hebben dit dus moeten uitstellen, wat geen evidentie was. Gelukkig is onze ploeg gemotiveerd en lieten ze de moed niet zakken.” Op zaterdag 7 mei is het “I Love Retro”, een fuif met de beste classics van vroeger. Ook die kent intussen een serieuze populariteit. Vorige jaren vonden zo’n 1600 jonge en minder jonge feestvierders hun weg naar de tent. Hiervoor zijn wel nog tickets beschikbaar via deze link.