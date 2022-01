Het veelbewogen leven van Kenneth B. (21), die na ontsnapping sterft bij wild vuurgevecht in Sint-Lenaarts

Stabroek/Kapellen/Kalmthout/Essen/Wuustwezel/Brecht/Brasschaat Zin om te (leren) skiën of snowboar­den? Sportregio Antwerpse Kempen gaat op dagtrip met jongeren

Om te wintersporten hoef je niet altijd naar Oostenrijk of Zwitserland. Zo kan je vlak over de Nederlandse grens skiën en snowboarden op de indoor piste van SnowWorld in Rucphen. Naar die bestemming organiseert de sportregio Antwerpse Kempen bestaande uit Stabroek, Kapellen, Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Brecht en Brasschaat in de krokusvakantie een dagtrip voor jongeren van 10 tot en met 18 jaar.

