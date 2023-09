Halfuur file op E19 richting Antwerpen na ongeval in Brecht: rechterrijstrook versperd

Kempense touwtrek­kers kronen België tot wereldkam­pi­oen: “Al 25 jaar geleden dat ons land het goud mee naar huis nam”

België heeft zowaar een gouden medaille te pakken op het wereldkampioenschap touwtrekken in het Zwitserse Luzern. En die overwinning heeft ons land uitsluitend te danken aan de Kempen. Het was namelijk een gemengde jeugdploeg met jongens en meisjes uit Retie, Hoogstraten en Nijlen die het goud in de wacht wist te slepen. “Maar het had niet veel gescheeld of onze beste ploeg kon niet aantreden.”