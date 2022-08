Gezocht: creatievelingen die ‘helemaal’ los willen gaan in afscheid van gebouw GC Jan vander Noot

“We plannen vanaf 26 september een afscheid met als afsluiter een spetterend slotweekend vol met activiteiten”, klinkt het bij de cultuurraad. “We willen voor één keer het GC omtoveren in iets zoals nog nooit iemand het heeft gezien. Maar daarvoor hebben we wel creatieve zielen nodig.” De bedoeling is dat de creatieve geesten het GC in een laatste nieuw en kleurrijk jasje steken vooraleer het gestript en verbouwd wordt.

Dus daarom: “Ben je een kunstenaar, een creatieve geest of heb je gewoon eens goesting om helemaal los te gaan in het GC ? Wil je een performance brengen? Of een muur opsmukken met een schilderij? Een gedicht op het venster schrijven? Een kunstwerk bouwen met gerecycleerd materiaal? Een interactieve installatie neerpoten? Alles is mogelijk! We stellen het GC een hele week ter beschikking aan het creatieve talent uit Brecht. Het ganse GC wordt atelier en podium. Traditionele kunst mag, maar we zoeken ook creatieve nieuwe dingen: iets dat je ter plaatse maakt, voordraagt, opvoert. Tijdens het slotweekend gooien we de deuren nog een laatste keer open en stellen we alles tentoon.”