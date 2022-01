Getuige schietpartij zwaar onder de indruk: “Hij reed me aan, stopte en dan volgden plots al die schoten”

Malle 2.000 gratis appelbol­len en worstenbro­den voor Verloren Maandag in Café Trappisten

Een grote drukte heerst maandag in Café Trappisten in Westmalle, want alle klanten krijgen op Verloren Maandag een vers worstenbrood of lekkere appelbol. Er zijn maar liefst 2.000 stuks voorzien.

10 januari