Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Brecht vandaag

Door buspech is Chirogroep al 32 uur op terugweg van kamp in Hongarije: “Iedereen is stikkapot”

De Chiromeisjes van Sint-Antonius Zoersel beleven een bewogen terugreis van hun kamp in Hongarije. Na een meer dan geslaagd verblijf vertrok de groep dinsdagmiddag huiswaarts. Hun bus viel ‘s avonds echter in panne. Pas de middag erop zette een nieuwe bus de rit voort. Een tweede overstap en enkele uren later was de groep woensdagavond nog 500 kilometer van huis verwijderd. “Pas tegen 3 uur vannacht zouden we weer thuis zijn. We zijn echt aan het aftellen”, vertellen leidsters Femke Van Orden (19) en Paulien De Hoey (21) vanop de bus.