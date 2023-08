Schlager­avond met Christoff aan kasteel Oostmalle verplaatst naar 30 augustus door slecht weer

Schlagerzanger Christoff zou normaal gezien donderdagavond komen optreden op Domein de Renesse in Oostmalle. De organisatie ‘Muziek aan het Kasteel’ heeft echter beslist de gratis Schlageravond uit te stellen tot woensdag 30 augustus vanwege ongunstige weersvoorspellingen en een drassig terrein. “Met deze nieuwe datum gaan we de zomervakantie in stijl afsluiten.”