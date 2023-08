RESTOTIP. Den Moor: Lekker eten met prachtig zicht op vijver en golfter­rein

Onze wekelijkse rubriek ‘Restotips’ wordt deze zomer omgetoverd tot ‘Terrastips’. In onze zoektocht naar het betere horecaterras kwamen we deze week uit bij Den Moor in de Ranstse deelgemeente Broechem. Den Moor is al jaren een vaste waarde in de Voorkempen en na ons bezoekje begrijpen we waarom. Lekker eten met een vriendelijke bediening in een charmant kader: wat wil een mens nog meer?