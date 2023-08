Vier Moederdag met picknick

In kader van ‘Stabroek Zomer’ houdt de jeugddienst van de gemeente op zaterdag 12 augustus een Moederdagfeest. Het gezellig gebeuren zal plaatshebben op het grasveld aan de Berkenlaan in Hoevenen (Stabroek) van 11 tot en met 16 uur. Aangezien er goed weer voorspeld wordt, voorziet de organisatie schaduwplekken. Zorg zelf voor een picknick. Wat je wel kan bestellen, is een pakketje voor je mama voor vijf euro. Dat is te reserveren via reservaties@stabroek.be.