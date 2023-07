Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Brecht vandaag

Dineren in bekende planten­tuin, met aangepaste menu? Het kan tijdens nieuwe editie van ‘Dinner @ The Garden’ in Kalmthout

Chefkok Jeroen Coertjens uit Rijkevorsel en Sanne Raeymaekers uit Kalmthout plannen deze zomer een nieuwe editie van ‘Dinner @ The Garden’. Het decor is dit jaar de ‘Tuin van Sonia’, de ooit private tuin die onlangs is toegevoegd aan het Arboretum in Kalmthout. “Alles wordt klaargemaakt op een open vuur, zodat de gasten ook visueel iets te zien krijgen”, klinkt het alvast veelbelovend.