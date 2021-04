Gerecht start onderzoek naar zware brand rond Groot Schietveld; bewoners mogen naar huis

De grote brand op Groot Schietveld in Brecht op de grens met gemeente Wuustwezel heeft ongeveer 500 hectare of 750 voetbalvelden in rook doen opgaan. Het provinciaal rampenplan is sinds vrijdagavond niet meer van kracht: er is teruggeschakeld naar de gemeentelijke fase.

Volgens het gemeentebestuur van Brecht zijn zaterdagmiddag nog zo’n 100 brandweerlieden in de weer. “Er zijn heropflakkeringen, de brand is omschreven (‘omsingeld’) maar nog niet onder controle waardoor een veilige terugkeer van de geëvacueerde personen nog niet mogelijk is en de Kampweg/Wuustwezelse Steenweg nog blijft afgesloten. Ook aan de rookontwikkeling in Overbroek wordt gewerkt.”

Gerechtelijk onderzoek

Het Antwerpse parket heeft zopas een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. Er is een onderzoeksrechter aangesteld en hij heeft op zijn beurt een branddeskundige ter plaatse gestuurd naar het Groot Schietveld.

Vrijdagnamiddag werden de gasten van camping Keienven en de bewoners van 400 woningen uit de wijk rond de Fazantendreef in Gooreind (Wuustwezel) geëvacueerd. In een update geeft Dieter Wouters (CD&V), de burgemeester van Wuustwezel, aan dat de geëvacueerde personen – velen worden opgevangen in zaal Schoolhuis - omstreeks vanaf 16u naar hun woning kunnen terugkeren.

Burgemeester Dieter Wouters: “De brand is onder controle. De hulpdiensten hebben zich eerst geconcentreerd op de bebouwing. Die is nu gevrijwaard. Al hebben onze mensen nog veel werk. Er zijn nog hotspots en kans op opflakkeringen. De twee Chinooks van de Nederlandse defensie zijn naar huis. De helikopter van de federale politie met bluszak blijft nabussen. Er is een front van brandweerwagens aan de achterzijde aan de woonwijk rond de Fazantendreef in Gooreind.”

“Mijn biefstuk ligt nog in de pan”

Caravanbewoner Gentil Van Aarsen (80) is zeer tevreden dat hij terug kan naar camping Keienven: “Hoe tevreden we zijn? 9 op 10. Wat we als eerste gaan doen als we thuis zijn? Voortdoen waar we mee begonnen zijn. Onze biefstuk ligt nog gebakken in de pan en al. Gelukkig is de brand niet overgeslagen op de camping, want dan waren we nog niet aan de nieuwe patatjes”

Volledig scherm Gentil en zijn vrouw kregen in het opvangcentrum te horen dat zij terug naar hun caravan op de camping mogen. © Ewoud Meeusen

Ook Veerle Jongeneelen (36) is opgelucht: “Ik ga thuis als eerste een bad nemen. De kinderen wilden nog niet naar huis, zij willen hier nog blijven spelen.”

Volgens de burgemeesters is de evacuatie hoogst uitzonderlijk. Toch is hij vrij zeker vrij zeker dat er geen nieuwe evacuatie nodig is mocht het vuur heropflakkeren.

Burgemeester Dieter Wouters: “We gaan geen jojo spelen met de buurtbewoners. We zouden ook niemand naar huis laten gaan als er twijfel zou zijn”.

De gemeentebesturen van Brecht en Wuustwezel pleiten ondertussen voor een grondig onderzoek naar de brand. “We willen bij dit onderzoek en de evaluatie en getrokken lessen uit deze ramp uitgebreid betrokken worden”, klinkt het. “De brand heeft ecologisch een enorme schade aangericht aan bodembroeders, amfibieën, reptielen en de heidevegetatie. Aangezien de brandweer nog volop aan het werk is op het terrein, is de schade nog volledig niet in kaart.”

Volledig scherm Bewoners uit een woonwijk in Gooreind (Wuustwezel) werden geëvacueerd © BELGA/Kristof Van Accom

Volledig scherm © Gregory Van Gansen / Photo News

