Gemeente vraagt omgevingsvergunning aan voor nieuw administratief centrum

BrechtDe gemeente Brecht is klaar om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het nieuwe administratieve centrum. Het gaat om de eerste stap in het masterplan dat opgemaakt is voor het Gemeentepark. De bedoeling is dat de ‘Parkcampus’ in de toekomst heel wat sociale en culturele functies verzamelt met naast het administratieve centrum ook de bibliotheek, de muziekacademie, het Kempuseum en de buitenschoolse kinderopvang. De bedoeling is ook dat een gloednieuwe polyvalente zaal er een plaats krijgt of alleszins toch in de onmiddellijke omgeving.

Het dossier van het nieuwe administratieve centrum was al van bij aanvang van deze legislatuur eentje dat met rood stond aangekruist bij de nieuwe meerderheid. Redelijk snel werd beslist om te gaan voor een verbouwing van het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot. Vooral de laatste maanden is het dossier echt in een stroomversnelling geraakt. Vorige zomer werd het architectenteam Met Zicht op Zee aangeduid als ontwerper en iets meer dan een half jaar later is het dossier klaar om een omgevingsvergunning aan te vragen. Dat mag, gezien het ‘maar’ gaat om een grondige renovatie van een bestaand gebouwd, niet meteen veel problemen opleveren tijdens het openbaar onderzoek. “We voorzien bespreekruimtes om dossiers te bespreken, eenvoudig toegankelijke loketten en een aantal zalen die gebruikt kunnen worden”, zegt burgemeester Sven Deckers (N-VA).

Galerij

Meer dan nu het geval is in het GC of het huidige gemeentehuis, zal het nieuwe gebouw ook meer uitnodigen om echt binnen te komen. “Met een galerij is het bedoeling dat de mensen zich echt welkom voelen", zegt Deckers. “Het voordeel van zo'n gaanderij is ook dat ze gebruikt kan worden voor tentoonstellingen, workshops of andere evenementen. We zetten ook in op duurzaamheid door het aantal zonnepanelen te verhogen en het gebouw te verwarmen en koelen op basis van geothermie. In tegenstelling tot het huidige gemeentehuis in Kasteel Neut zal dit het comfort voor bezoekers en het personeel sterk verhogen.”

Knip Mudaeusstraat

De huidige Mudaeusstraat wordt in de toekomst geknipt voor het autoverkeer om zo een extra trage verbinding te creëren in de dorpskom en het gemeentepark open te breken. Het gemeentebestuur koos reeds een scenario om het verkeer af te leiden via de Museumstraat en de huidige Gemeenteplaats. Dit scenario wordt in het najaar in proef opgesteld, waarbij burgers inspraak krijgen. “De contouren van het huidige gebouw en de omgeving liggen nu vast en zullen in een omgevingsvergunning gegoten worden. Op 27 april wordt een toelichtingsmoment georganiseerd om 20 uur in het kader van dit openbaar onderzoek in het gemeenschapscentrum Jan vander Noot. Binnenkort lanceren we een ruimer platform voor participatie over onder andere een aantal projecten in het masterplan Parkcampus, maar daarover nog maar dit tipje van de sluier”, zegt Sven Deckers nog.