Gemeente Brecht valt onder regio Antwerpen : “Niets tegen de verdeling, maar toch wel erg strakke lijn”

Malle Njet voor twintig appartemen­ten en vier handelsza­ken in plaats van danscafé en discotheek

De projectontwikkelaar Reds wil Danskafee ‘t Hofke en discotheek The Missing Link in Westmalle laten plaatsruimen voor twintig appartementen en vier handelszaken. Het doodsvonnis van de populaire uitgaansbuurt leek getekend, maar het lokaal bestuur geeft voorlopig geen vergunning voor de plannen. “Onze gemeente zou in sneltrein verstedelijken door het enorm dichtbebouwd project”, verklaart burgemeester Sanne Van Looy (N-VA), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.

3 februari