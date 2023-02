Gemeente Brecht plantte dit seizoen al 250 laanbomen:

De bomen werden onder meer aangeplant in de Westmallebaan, Schippersdreef, Vijfhoeklaan en Rommersheide A,C en E. De buren werden maximaal betrokken bij de aanplantacties. Het gaat onder meer om zuileiken, platanen, veldesdoorns, beuken, essen, wintereiken en winterlindes. Om eens aan de lijve te ondervinden hoe intensief het planten van laanbomen is, hanteerde schepen Daan De Veuster zelf enkele uren de spade. “Er komt toch heel wat bij kijken”, zegt Daan. “Zo moet de put in de grond zorgvuldig worden gegraven om de nutsleidingen niet te beschadigingen en wordt er voorzien in een wortelgeleiding, gietrand en geleidingspalen. Het is meer werk dan simpelweg een boompje in de grond steken en nadien is het watergeven ook arbeidsintensief.”

Jeugdherinneringen

Vooral de bomen in de Vijfhoeklaan maken van de straat weer een echte laan. De vraag kwam van de bewoners zelf. “Een tijd geleden kregen we de vraag van de buren om bomen aan te planten. De voornaamste redenen waren het uitzicht, het verkoelende effect in de zomer en de grote boost voor de biodiversiteit in de buurt”, zegt De Vesuter. “Iets waar we als gemeente natuurlijk achter staan.” Raadslid Roeland Ruelens woonde tot enkele maanden geleden heel z’n leven in de Vijfhoeklaan en steunde de oproep van in het begin. “Ik was kleuter toen de straat heraangelegd werd, zonder bomen. Als kind speelden we vaak op straat, geweldig dat dat daar nog kon. De aanplanting van de bomen maken de straat alleen maar aangenamer. Ze zorgen voor verkoeling in de zomer en extra voedsel voor de bijen en andere insecten.”