Gammel nacht lang afgesloten voor asflateringswerken

Stabroek/Kalmthout/Wuustwezel/Schoten/Brecht/Malle Glasbollen overvol door onderbeman­ning, glas welkom op recyclage­park

Door een tekort aan personeel voor de lediging zitten die in verschillende gemeenten in de Antwerpse noordrand overvol. De verantwoordelijke intercommunale IGEAN vraagt het glasafval nog even thuis te houden of naar het recyclagepark te brengen.

10 augustus