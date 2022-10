Frituur La Palma ondergedompeld in Halloween

Yves Van Cleve en Kelly Anthonissen namen deze zomer frituur La Palma over in Sint-Lenaarts. In september lieten ze al eens van zich horen (en zien) door een weekend lang als Pikachu achter de toog en frietketel te kruipen. Dit weekend gaan ze opnieuw een uitdaging aan. Een schminkster nam hen (uren) onder handen waardoor ze nu even als mister en miss Dracula door het leven gaan. Ook de rest van de frituur werd met subtiele details aangekleed. “We krijgen alvast leuke reacties met klanten die zelfs een gebakken spin bestellen”, lachen de twee. “Het is gewoon leuk om te doen en zo doe je toch eens iets anders. We zijn toch van plan om met speciale gelegenheden telkens met zoiets ludieks uit te pakken.”

Leveringen aan huis

Maar Kelly en Yves hebben ook ‘serieus’ nieuws. “We gaan vanaf volgende week beginnen met leveringen aan huis”, vertelt het koppel. “We gaan rustig beginnen met een beperkt aantal per tijdsslot om uit te testen of het haalbaar is én of er interesse voor is. In deze donkere periode denken we wel dat mensen dat sneller gaan doen. Voor ons gaat het mee in de rush en betekent het niet meteen veel extra werk, maar voor de klanten is het misschien wel aangenamer. Als het echt aanslaat, kunnen we het nog altijd uitbreiden.”