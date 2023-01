Feestzaal Pirlanta is bron van ergernis en overlast: “Sluiting bevolen, maar Raad van State laat toch nog twee trouwfeesten - met beperkingen - doorgaan en dat is onbegrijpelijk”

Zoersel Sociale kruidenier zoekt warme winterkle­dij voor tweede­hands kledingver­koop

De NetZak in Zoersel verkoopt op zaterdag 14 januari winterkledij aan Zoerselaars met een beperkt inkomen. Daarvoor is de sociale kruidenier nog op zoek naar warme tweedehands kledij om tegen een voordelige prijs aan te kunnen bieden aan de Z-passers. Wie dat thuis nog heeft liggen, kan de kleding binnenbrengen in de sociale kruidenier in het gemeentehuis op dinsdag 10 januari, woensdag 11 januari of donderdag 12 januari telkens tussen 9 en 12 uur.

6 januari