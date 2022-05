Feestcomité blaast nieuw leven in fuif op vooravond van Sint-Jobse jaarmarkt

Brecht Inwoners kunnen hun mening, bedenkin­gen en vragen kwijt over projecten op ‘2960mijn­gedacht’

De gemeente Brecht lanceert het participatieplatform ‘2960mijngedacht’. De bedoeling is dat het gemeentebestuur in de toekomst de mening vraagt van de inwoners over allerlei onderwerpen. “We verzamelen ook stemmen, we gaan in discussie, lanceren enquêtes en informeren onze inwoners over inspraak in onze gemeente”, klinkt het. Starten doet de gemeente met de bibliotheek de Parkcampus 2.0.

26 april