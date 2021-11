Ex-profvoetballer Patrick Goots lanceert Shotje Boem Boem: “Hopelijk doet het de derde helft heropleven”

Voor diverse topclubs waaronder eersteklassers KV Kortrijk, Racing Genk, Beveren en Sint-Truiden heeft Goots gespeeld. Op twee seizoenen scoorde de spits wel 72 goals voor tweedeklasser Turnhout. Het daaropvolgende seizoen 1999-2000 werd Goots kampioen met Antwerp in tweede klasse, waarna nog vier seizoenen in eerste klasse volgden. Daarna verkaste hij naar KV Mechelen. In totaal scoorde Goots 158 goals in de hoogste divisie. In tweede en derde klasse was hij meermaals topschutter. Hij stond dan ook gekend voor zijn neus voor doelpunten: elk klein gaatje was voldoende om machtig uit te halen. Dat heeft hem zijn bijnaam Patje Boem Boem opgeleverd.

Geen gin, maar vodka

Bij de supporters was hij een graag gezien figuur en nog steeds is hij een icoon in de voetbalwereld. Die status leidde tot een samenwerking met stokerij Sterkstokers. “Enkele jaren geleden was gin echt een rage. Ook supportersverenigingen van verschillende voetbalploegen wilden een eigen gin voor hun club laten maken. De voetbalclubs zelf namen dat al snel in eigen handen. Op die vraag hebben wij ingespeeld. Al zochten we nog een promotor. Zo zijn we bij Patrick terechtgekomen, die ook al wat ervaring had in de verkoop. Intussen werkt hij al vijf jaar als salesman voor ons”, vertelt Thomas Cuyvers van Sterkstokers. “Hij heeft talrijke clubs als Antwerp, Club Brugge en Anderlecht aan een eigen gin geholpen net als heel wat horecazaken en bedrijven.”

Twee jaar geleden besloot Antwerp te stoppen met de eigen gin. De supporters bleven er echter wel achter vragen. Dat deed het idee groeien om zelf iets op de markt te brengen. Het werd echter geen gin, wél een rode vodka. Nochtans geen alledaags distillaat voor Sterkstokers, maar Goots is daar zelf een groot liefhebber van. “Na de match gingen wij altijd met de ploeg iets drinken in de businesslounge. Of we trokken naar de discotheken en populaire danscafés. Bier was ik na drie of vier pinten al beu. Dan dronk ik altijd rode vodka met Red Bull.”

Toets van kers

Naar een naam was het niet lang zoeken: Shotje Boem Boem. “De rode vodka die ik vroeger dronk, had maar een alcoholpercentage van 18 procent, terwijl deze 38 graden alcohol bevat. Naast vodka zijn de ingrediënten kersendistillaat en karamel. Kruiden als salie, kaneel, engelwortel... zorgen voor de afdronk. De rode kleur doet vermoeden dat het heel zoet is, maar dat is niet het geval”, weet Goots. Het Shotje Boem Boem is momenteel verkrijgbaar in flessen van een halve liter. “Je kan het als shotje drinken, maar het is ook de perfecte basis voor een cocktail met bijvoorbeeld tonic of pompelmoessap. Al blijft de combinatie met Red Bull mijn favoriet.”

Volledig scherm Shotje Boem Boem kan je drinken als shotje of in een cocktail © Klaas De Scheirder

Opkikker na de match

Op het etiket schittert een afbeelding van Goots’ gezicht. Het opschrift is in het gotisch lettertype dat Amerikaans metal-zanger Ronny James Dio gebruikte, wat de passie van Goots voor dat muziekgenre verraadt. Een duidelijke quote staat erop: ‘Scoren doe ik dankzij en met de 12de man. Derde time is dan ook zeer belangrijk’. Er wordt gemikt op een breed doelpubliek, al is dat toch een duidelijke knipoog naar de voetbalwereld. “Na de wedstrijd - of je die nu gewonnen of verloren hebt - volgt meestal een plateau bier. Voortaan is dat een Shotje Boem Boem: een borreltje als opkikker”, zegt Goots. “Vroeger ging ik na de match zelf altijd op stap. Daar maakte ik ook geen geheim van. Nu lijkt het alsof topsporters als paters moeten leven. Zelfs in het provinciaal voetbal is de cultuur aan het veranderen. Tot voor kort was ik trainer van tweedeprovincialer Verbroedering Balen. Al 36 jaar lang train ik caféploeg FC Kempenzonen (in Dessel, red.). Ik merk dat het sociale gebeuren tussen de spelers na de match wat aan het wegebben is. Ik hoop dat Shotje Boem Boem de derde helft toch wat kan heropleven.”

De eerste 450 flessen zijn al gedistilleerd. Als de rode vodka aanslaat, is opschalen geen probleem. “De reacties zijn heel positief. Voetbalsupporters tonen alvast belangstelling. Uiteraard gaat het ook mijn favoriete drank worden. Komende week zaterdag hebben we reünie in Lichtaart in de feestzaal waar vroeger mijn stamdiscotheek Cobra te vinden was. Voor dat evenement zullen er ook wel wat flessen Shotje Boem Boem ingeslagen worden denk ik”, lacht Goots.

Shotje Boem Boem is verkrijgbaar via de website van Sterkstokers voor 27 euro per fles.