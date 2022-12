Ex-CD&V’ers richten Democraten Brecht op: “Alternatief voor wie ontgoocheld is en reactie op cordon sanitaire”

Het politieke landschap gaat er tegen de verkiezingen van 2024 toch redelijk anders uitzien in Brecht. CD&V, Open Vld en Vooruit maakten vorige week bekend om met één lijst naar de kiezer te trekken. Nieuws waarbij N-VA ook de wenkbrauwen fronste. Daarenboven is er ook een nieuwe politieke partij opgericht door drie ex-leden van CD&V: Democraten Brecht. Een nieuwe politieke beweging opgericht door drie ex-leden van CD&V. Met Anneleen Gilops is er ondertussen een vierde bestuurslid bijgekomen die nog niet politiek actief is geweest. “We willen in de eerste plaats een alternatief zijn voor de bestaande partijen en wie daar niet meer in gelooft, maar vooral ook als tegenreactie voor het cordon sanitaire”, zegt Filip Vangilbergen. “Dat cordon is in onze ogen ondemocratisch en contraproductief. Ik ben zelf 20 jaar actief geweest binnen CD&V maar dat cordon was een van de redenen waarom ik er ben weg gegaan. Stel dat we na de verkiezingen zouden mogen en kunnen onderhandelen, dan sluiten wij inderdaad partijen als Vlaams Belang en PVDA niet uit. We zullen hen als een volwaardige gesprekspartner bekijken. We zijn ervan overtuigd dat heel veel mensen hier hetzelfde over denken.”