Educatieve fietsroute zet lokale land- en tuinbouwbedrijven in de kijker

Bij de Kinderboerderij in de Veldstraat werd zondag de nieuwe educatieve fietsroute ‘Loeren bij Brechtse boeren’ geopend. De route leidt je langs enkele plaatselijke land- en tuinbouwbedrijven, waar je via een QR-code meer informatie over krijgt.