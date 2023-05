E19 richting Nederland vrijgemaakt na ongeval in Sint-Job-In-'t-Goor

Vannacht mag alles wat los ligt in de voortuin gepikt en naar het dorpsplein gesleept: dit is wat u moet weten over Poortje Pik 2023

De nacht van 30 april op 1 mei is in aantocht en die datum staat in Rijkevorsel met stip genoteerd. De traditie van Poortje Pik wil dat die nacht alles wat niet vastligt in voortuinen, mag meegenomen worden naar de rotonde in het centrum. De voorbije jaren durfde het stukje folklore wel al eens uit de hand lopen, want vandalisme is uit den boze. Maar hoe is de traditie ooit ontstaan? Wie doet eraan mee? En is het echt niet strafbaar? Wij leggen het nog even uit.