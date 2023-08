E19 richting Antwerpen afgesloten na ongeval in Sint-Job-in-'t-Goor: halfuur file vanaf Brecht

Bedrijven mogen gratis stand bemannen op regionale jobbeurs

De gemeenten Malle, Zandhoven en Zoersel slaan op zaterdag 21 oktober opnieuw de handen in elkaar met bedrijvenpark Malle en VDAB voor een regionale jobbeurs in het Provinciaal Vormingscentrum in Oostmalle. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor een gratis stand.