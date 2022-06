E19 bijna volledig dicht in Sint-Job na ongeval met vrachtwagens

Kempen Profpelo­ton Heistse Pijl raast zaterdag door de Kempen: “Met Marc Cavendish erbij hebben we strafste deelnemers­veld ooit”

Hoogdag voor wielerliefhebbers uit de ruime regio komende zaterdag. Al voor de vijftiende maal raast het peloton van de Heylen Vastgoed Heistse Pijl over Kempense wegen. Starten doen de profrenners in Vosselaar, na passages doorheen vele andere dorpen in de Kempen wordt aan de Paul Van Roosbroecklaan in Heist-op-den-Berg gestreden voor de overwinning.

1 juni