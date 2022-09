E10 Hoeve stopt met restaurantgedeelte en gaat met eTien voor ‘samen tafelen’

Joris Goossens nam enkele jaren geleden het roer over van de bekende E10 Hoeve in Brecht. De zaak is vooral gekend om de feestzalen en de gastronomische keuken. Naast de feestzaal had de E10 Hoeve ook haar restaurantgedeelte. Maar dat is na zondag voorbij. “De horeca is een sector in evolutie”, zegt drijvende kracht Joris achter wat nu de eTien is. “Ons complex is inderdaad vooral gekend voor feesten en vergaderen en dat concept willen we nu doortrekken in ‘samen tafelen’. We merkten dat er steeds meer en meer vraag naar was. Mensen willen met een klein groepje komen eten, maar tegelijkertijd nog wel wat privacy én die restaurantervaring hebben. Dat willen we met het nieuwe concept aanbieden. De kans bestaat dat er misschien dezelfde avond wel twee of drie groepen aanwezig zijn, maar die zullen dan zo opgesteld staan dat niemand elkaar stoort. Op die manier kunnen we van elke aanvraag een unieke ervaring maken.”