Drugsdealers scheuren met 230 km/u over gewestweg: wagen onderschept met 92 (!) kilogram cannabis

Het was een inspecteur van de politiezone Voorkempen die woensdag op de uitkijk stond aan het op- en afrittencomplex van de de E19 in Sint-Job-in-’t-Goor. De inspecteur stond er naar aanleiding van een achtervolging die kort voordien was gestart op de E19 in Brecht in de richting van Antwerpen. “Hij was bezig met verder onderzoek toen hij plots de melding kreeg van een nieuwe achtervolging die was opgestart in Antwerpen, maar dan in de richting van Nederland", zegt woordvoerster Greet Wouters van de politiezone Voorkempen. “Daar was een Mercedes met twee verdachten aan boord weggevlucht toen de politie in Antwerpen hen wilde controleren. Volgens de melding was de verdachte wagen tegen een enorme hoge snelheid weggevlucht.”