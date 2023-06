Drie kwartier aanschuiven na ongeval met twee vrachtwagens op E19 richting Antwerpen in Sint-Job

Vluchte­ling Tawhidul­lah (18) ziet droom in vervulling gaan met rijlessen: “Ik wil graag loodgieter worden, dan moet ik met een busje kunnen rijden”

Gevlucht voor de taliban, beschoten, afgebeuld in een textielfabriek en vervoerd in een camionette zonder eten of drinken. De tocht vanuit Afghanistan richting ons land was hels voor Tawhidullah (18), die intussen al twee jaar bij een pleeggezin in Zoersel verblijft. En nu gaat zijn droom in vervulling. Dankzij Pleegzorg Vlaanderen kan hij bij de Merksemse Rijschool in Sint-Antonius Zoersel rijlessen volgen. “Het rijden lukt al een beetje, maar parkeren moet ik nog leren.”