Dodelijke schietpartij Brecht: neergeschoten gevangene gijzelde twee bewakers bij overbrenging naar jeugdinrichting

Brasschaat The Day Before Tomorrow lanceert ticketver­koop voor 9de editie op 27 augustus: “Hopelijk kunnen we voluit gaan zonder coronapas”

The Day Before Tomorrow heeft de datum van haar negende editie bekendgemaakt. Het dancefestival in het Gemeentepark van Brasschaat vindt plaats op zaterdag 27 augustus 2022. De ticketverkoop is zopas gestart.

12 januari