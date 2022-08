De Spiekpietjes duiken op in gloednieuw lessenpakket dankzij samenwerking tussen Thaïs Vanderheyden en kinderjuf Stefanie Lindner

Essen/Kalmthout/Wuustwezel Politie beboet 33 foutpar­keer­ders

De politie van de zone Grens (Essen, Kalmthout en Wuustwezel) heeft in de eerste helft van 2022 in totaal 33 automobilisten beboet voor het parkeren op parkeerplaatsen voor mindervaliden zonder over de geldige parkeerkaart te beschikken.

