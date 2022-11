De Gele Flamingo verovert ook Nederland: omzet met helft toegenomen op jaar tijd

Ondanks het feit dat De Gele Flamingo in 2013 opstartte, wist de e-shop in 2020 al een jaaromzet van vijf miljoen euro te genereren, zonder dat bedrijfsleidster en oprichtster Sophie Claes uit Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) ooit één euro moest lenen voor haar bedrijf. Na een klein magazijn in Brasschaat volgde al snel de overstap naar een groter exemplaar in Malle. En volgend jaar verhuist de stock naar een nog eens dubbel zo grote opslagplaats in Schoten.