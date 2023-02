De Gele Flamingo blijft maar groeien: “Onlangs hebben we ons 500.000ste pakket verzonden”

De baby-, kinder- en lifestylewinkel De Gele Flamingo van Sophie Claes uit Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) mag dit jaar tien kaarsjes uitblazen. De webshop met een fysieke winkel in Sint-Antonius Zoersel blijft progressie boeken. Tegenover 2021 steeg de omzet op de Nederlandse markt in 2022 met 42 procent. Op vlak van geboortelijsten mocht de Family Concept Store dan weer een toename van 11 procent noteren. Het aantal volgers op Instagram is intussen zelfs al geklommen tot 162.000.

Door het aanslaand concept van De Gele Flamingo moest het bedrijf van het klein magazijn in Brasschaat al snel verhuizen naar een grotere opslagplaats in Malle. En weldra zullen de spulletjes gestockeerd worden in een nog eens dubbel zo groot depot. Het succesverhaal van de onderneming, waarvoor Sophie Claes nooit een euro leende, kende in 2021 een omzet van maar liefst 6,5 miljoen euro.

Ondanks een dalende markt van e-commerce weet De Gele Flamingo de stijgende lijn wél door te zetten. “Bij ons is geen sprake van een dip. Onlangs nog hebben we ons 500.000ste pakket verzonden”, zegt Claes. “We hebben in 2022 sterk gefocust op ons volume van de stock. Die is nu compleet onder controle. Verder hebben we ons qua orderverwerking in het magazijn geoptimaliseerd, waardoor we twintig procent meer bestellingen kunnen verwerken met hetzelfde personeel.”

Ongelofelijk

Met die sterke groei zet het bedrijf haar ambitie kracht bij: de Coolblue van de baby-, kinder- en lifestylewerled worden. “Tien jaar geleden zat ik slechts met enkele producten in mijn garage. Als je me toen gezegd had dat De Gele Flamingo op deze manier zou groeien, dan had ik dat misschien wel gehoopt, maar niet geloofd”, besluit Claes trots.

