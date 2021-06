Dat is pas vaccinatiebereidheid: binnenschipper rijdt twee keer zeven uur voor coronaprik

Kalmthout Afscheid van supervrij­wil­li­ger Jaro (42): “Beroemd van Loenhout tot Zandvliet en wereldbe­roemd in Kalmthout”

27 mei “Ik ben beroemd van Loenhout tot Zandvliet en wereldberoemd in Kalmthout”. Het was een legendarische uitspraak van Jaro, maar eentje waar hij misschien wel gelijk in had. Iedereen kende de altijd vriendelijke, goedlachse en opgewekte Jaro De Bruyne. De man die voor iedereen en elke vereniging klaar stond. Dit najaar krijgt hij een boom in het Arboretum en wie weet wordt er ooit wel een straat of plein naar hem genoemd. En later dit jaar ook een Jarofeest. “En dan dragen wij alle affiches rond, want dat verdien je nu eenmaal lieve Jaro.”